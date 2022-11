Riforma pensioni | a quale età si potrà uscire dal lavoro con Quota 41

(Di sabato 5 novembre 2022) Unaper superare la legge Fornero e stabilire un nuovo sistema per le. Sul tavolo del governo c'è l'ipotesi di41, che la ministra delMarina Calderone ha definito "un punto di riferimento". Il numero chiave è proprio 41, gli anni di contribuzione che saranno considerati sufficienti per lasciare il. Ma secondo le ipotesi allo studio l'anzianità non basterà: sarà necessario aver raggiunto un'età che ancora non è stata quantificata del tutto, ma dovrebbe essere compresa tra i 61 e i 63 anni. In ogni caso c'è bisogno di unatempestiva per evitare che a gennaio del 2023 si determini uno “scalone” di uscita con il ritorno alle regole della legge Fornero, ossia il pensionamento con 67 anni di età. A quel punto non c'è "41" che tenga. Ma la ...

Boric annuncia lapensionistica: anche lo Stato gestirà i fondi pensione Il presidente del Cile ha annunciato ieri la sua promessadelle, che prevede la creazione di un ..., si cambia. Non unastrutturale, per la quale si dovrà attendere oltre il 2023. Ma di certo la proroga di alcune misure e l'introduzione di una nuova forma di flessibilità in uscita .Una riforma per superare la legge Fornero e stabilire un nuovo sistema per le pensioni. Sul tavolo del governo c'è l'ipotesi di Quota ...Il governo Meloni riflette sulle misure per evitare il ritorno alla Fornero e lo scalone a 67 anni per andare in pensione ...