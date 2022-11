Riccardo minaccia di ritirarsi da Bake Off… e viene eliminato

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 5 novembre 2022)Off 2022 -Ci vuole un attimo a perdere la calma durante le serrate competizioni televisive e lo sa bene, concorrente diOff Italia che nella decima puntata è arrivato addirittura a togliersi il grembiule e lasciare la sua postazione: il trentaduenne hato di abbandonare per sempre il tendone, dopo una giornata difficile nella quale, parole sue, non sapeva “fare niente“. Il dramma è scoppiato durante la prova tecnica, che richiedeva agli aspiranti pasticceri di riprodurre quanto più fedelmente possibile una romantica Paris-Brest.è andato in panico e solo l’intervento di Benedetta Parodi è riuscito a riportare la calma, ma a fatica: la conduttrice ha cercato in ogni modo di tranquillizzare il ragazzo, che si proclamava stanco ed ...