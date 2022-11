Retinopatia diabetica | come si riconosce e perché ci vuole lo screening

Leggi su dilei

(Di sabato 5 novembre 2022) Non dimentichiamo la salute degli occhi. I controlli vanno effettuati sempre, con regolarità. E non possono davvero essere rimandati o sottovalutati se si soffre di diabete. C’è il rischio della, complicanza del diabete che colpisce l’occhio. Pensate che questa condizione è stata identificatala principale causa di cecità nelle persone in età lavorativa. Ed ovviamente negli over-65 i rischi non scendono certo. In Italia almeno un milione di persone fa i conti con questa condizione, che può non essere presa nella giusta considerazionericordano gli esperti che sostengono la campagna “DIAmoci Un Occhio” diretta agli specialisti diabetologi per sensibilizzarli sull’importanza delloal momento della diagnosi di diabete, ma anche a pazienti e caregiver per aumentare ...