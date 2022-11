Residenza | luce e gas agli occupanti abusivi Gualtieri sfida Piantedosi

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 novembre 2022) Il sindaco di Roma Robertoil ministro dell'Interno Matteoe il suo successore alla Prefettura di Roma, Bruno Frattasi, con una direttiva che, con la scusa di difendere minori e «persone meritevoli di tutela», premia chi ha occupato abusivamente un immobile pubblico o privato. L'atto del primo cittadino della Capitale snatura di fatto l'articolo 5 del "decreto Lupi", che pur prevedeva la possibilità di dare disposizioni in deroga ai commi 1 e 1 -bis, proprio a tutela delle condizioni igienico sanitarie delle persone. Ma cosa prevedeva il Dl del 28 marzo del 2014? Al comma 1 si legge: «Chiunque occupa abusivamente e senza titolo immobili non può chiedere lané l'allacciamento a pubblici servizi e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli»; il comma 1 -bis invece ...