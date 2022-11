Renzi | “Meloni si era opposta all’estrazione di gas dall’Adriatico | una bella inversione a U”

Ma durante la campagna elettorale Giorgiaaveva invitato i propri elettori a votare "Sì" e criticato duramente l'allora presidente del Consiglio, Matteo. Oggi, a soli sei anni di ...Doveva essere la maggioranza di governo, quella divisa sull' Ucraina . Tra una Giorgiafiloatlantica, un Silvio Berlusconi che dorme nel lettone di Putin e un Matteo Salvini ... a Matteo, a ...«Il Governo ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha raggiunto due obiettivi importanti: liberare oltre 30 miliardi di euro (9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per il 2023) per mette ...ROMA - "Ieri la Presidente Meloni ha annunciato che l’Italia tornerà a estrarre gas dall’Adriatico. Quando proposi la stessa cosa io, sette anni fa, ...