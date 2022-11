(Di sabato 5 novembre 2022) La capogruppo della destra Mazzali: "Candidatura non in discussione ma ora lo scenario si è modificato"

ilGiornale.it

... dall'anti - rave all'alluvione, ovviamente tirando in ballo il governo dellae nazionale, entrambi a guida: "Vorrei che Balestrieri avesse lo stesso nostro coraggio nell'evidenziare ciò ...... Idea, Bardi Presidente, Iv,, Gm, 1 astenuto quello di Piro). In apertura di seduta Francesco ...e tranquillità perché non sono i nomi che mi interessano ma i risultati per il bene della. In ... Regione, Fdi vuole "riflettere" e la Lega fa muro su Fontana L'inquilino del Campidoglio punta a stabilire una pax istituzionale con la premier, per sbloccare il progetto del termovalorizzatore e spingere sui poteri ...Napoli, 5 Novembre - “Con quella che il commissario Cortellessa definisce un’operazione senza precedenti, cioè la vaccinazione di 1.294 capi bufalini e bovini ...