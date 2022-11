Regionalizzazione scuola | Sinopoli Flc Cgil | “Dietro autonomia differenziata si cela il controllo politico dell’istruzione Si aumenteranno i divari | no convinto” VIDEO

(Di sabato 5 novembre 2022)anche per la. Con il ritorno al governo del centrodestra si ritorna a parlare di. Un tema già portato avanti nel 2018 con il governo Conte I e la Lega azionista di maggioranza di quell'esecutivo. Con il ritorno a pieno titolo dei leghisti al governo, l'ritorna d'attualità. L'articolo(Flc): “siil. Si, no

Proprio con la proposta didellasi corre il rischio di avviare un vero e proprio processo separatista: programmi diversi a livello regionale, sistemi di reclutamento ......per l'impegno istituzionale profuso in merito all'avvio del progetto sperimentale di... "Il percorso didel sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia - ha sottolineato l'...Proprio con la proposta di regionalizzazione della scuola si corre il rischio di avviare un vero e proprio processo separatista: programmi diversi a livello regionale, sistemi di reclutamento ...È pronto. Il testo Calderoli per dare il via all’autonomia differenziata contiene sette articoli e circola di telefonino in telefonino dal Veneto, la Regione che più di ...