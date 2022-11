Reddito di cittadinanza in ritardo e assegno tagliato ai genitori single | 70mila famiglie non ricevono assegno di ottobre

Utili consigli anche per working class , pensioni basse e percettori didisu come risparmiare in ogni ambiente della casa, attraverso piccoli gesti e attenzioni che permettono ...Fioccano le segnalazioni e i timori per il mancato pagamento deldidel mese di ottobre . In molti si chiedono perché le somme non siano ancora state versate, puntando erroneamente il dito contro il nuovo esecutivo che, per ora, non ha varato ...Area ex Cat in totale abbandono. A denunciare la situazione è Vincenzo Ozioso, presidente dell’associazione Borgo del Ponte Santa Lucia Capaccola con una lettera inviata al sindaco Francesco Persiani.L’Inps ha pubblicato la prima data di accredito dell’assegno unico universale. Ecco quando arriva e per chi. 6 ' di lettura L’Istituto di previdenza sociale ha annunciato la prima data di… Leggi ...