Reddito di cittadinanza | è finita la cuccagna | il piano Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 5 novembre 2022) Il governoè al lavoro per predisporre unche conduca al superamento deldi. Il disegno del nuovo esecutivo non prevederebbe tuttavia una totale abolizione del sussidio grillino, bensì un radicale intervento riformatore che comporti l’abolizione della misura per i cosiddetti occupabili. Il comune denominatore che emerge dalle posizioni dei vari partiti di governo è infatti quello di eliminare il sussidio per tutti i beneficiari che possono lavorare. Il principio cardine a cui si ispirano i partiti di maggioranza è il seguente: riformare la disciplina del redito dial fine di farlo diventare uno strumento rivolto solo ed esclusivamente a chi, per età, problemi di salute o altri impedimenti, non sia nelle condizioni di trovare un lavoro. Per tutti gli altri, ...