Real Madrid-Bellingham | il Liverpool complica i piani

...passati già 14 anni da quel 5 novembre 2008 in cui Alessandro Del Piero uscì dal Santiago Bernabeu tra gli applausi del pubblico dopo aver realizzato una strepitosa doppietta contro il. ...Commenta per primo Continuano le ipotesi sulo futuro di Endrick , talento sedicenne del Palmeiras , accostato a club del calibro di, Manchester City e Paris Saint - Germain . Proprio di questo ha parlato il padre di Endrick , che ha dichiarato:' Non c'è l'accordo con ilo con nessun club '. Proseguendo, ha ... “Brahim Diaz tornerà al Real Madrid a fine stagione” Dzanan Musa è stato nominato come MVP della sesta giornata di Turkish Airlines EuroLeague. Il bosniaco ottiene per la prima volta in carriera il riconoscimento dopo aver guidato ...Il 5 novembre 2008 lo storico capitano bianconero mise a segno la strepitosa doppietta in casa dei Blancos Sono passati già 14 anni da quel 5 novembre 2008 in cui Alessandro Del Piero uscì dal Santiag ...