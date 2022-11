Putin alle corde | ora arruola pure i condannati Mosca promette la liberazione o riduzioni di pena a chi andrà al fronte

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 5 novembre 2022) Non si arresta la campagna di reclutamento da parte dello zar. Una campagna che non risparmia nessuno, o quasi. Vladimirsi appresta adre nell’esercito russo anche iper reati “gravi”. Nel pieno della guerra in Ucraina, il presidente russo ha firmato una legge che abolisce il divieto di inserire nelle file delle truppe del Cremlino coloro che hanno una condanna “non cancellata o in sospeso” per reati considerati “gravi”. Il divieto di indossare la divisa permane però per chi è stato condannato per abusi su minori, atti terroristici, traffico di materiale radioattivo e crimini contro lo Stato, come alto tradimento e spionaggio. La Russia nei giorni scorsi ha detto di aver concluso la cosiddetta “mobilitazione parziale” ordinata daa fine settembre per rafforzare le linee dell’esercito ...