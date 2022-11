Psg | infortunio Messi | infiammazione al tendine d’Achille | Argentina in ansia

(Di sabato 5 novembre 2022)lieve per Lionel, che salterà la sfida tra il Psg e il Lorient per un’al. L’è inper il suo campione, ma non sembra esserci alcun allarme. Secondo quanto fa filtrare il club parigino, infatti, l’argentino sarà già in campo contro l’Auxerre nell’ultimo match prima del Mondiale in Qatar, anche se difficilmente sarà rischiato così a ridosso dell’appuntamento iridato. SportFace.

... se mette la stessa cazzimma vista con il, credo che possa portare a casa questa partita. Nove ... L'argentino, fuori perdallo scorso 11 ottobre, potrebbe così essere l'asso nella manica ...Tre vittorie di fila per i bianconeri (che in settimana, pur perdendo contro il, hanno comunque ...80) e Over (1,90), con il Goal a 1.70 (nonostante i diversi giocatori out per) e No ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Finora 7 presenze e tanti infortuni. L'argentino ha tre gare per lasciare un segno nella Juventus prima del Mondiale ...