Prorogato fino al 31 marzo 2023 il collegamento dell’Aeroporto dell’Umbria con i servizi ferroviari

news.provincia.bz.it

... che vedrebbeil credito anche nel 2023 per le abitazioni unifamiliari chea questa estate hanno usufruito del 75 per cento dei fondi erogati e con una aliquota del credito di imposta ...Il superbonus è statoal 2025, ma non per le villette, che in base alla legge in vigore sono escluse dall'agevolazione a partire dal primo gennaio 2023. Per i condomini è invece al ... Mascherine nelle strutture sanitarie, recepita proroga fino al 31/12 | Tutte le news | News | Amministrazione provincia Bolzano Alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo già in vigore fino alle 23.59 ...The World of Banksy alla Sala degli Stemmi di Porta Nuova È stata prorogata fino al 29 gennaio 2023 "The World of Banksy - The Immersive Experience", la mostra dedicata alle opere del celebre street ...