Premier League LIVE | apre Man City-Fulham con altre tre sfide Alle 18 | 30 Everton-Leicester

TUTTO mercato WEB

... scappato due anni fa dalla sua Somalia , flagellata da guerra civile e violenza lasciandosi alle spalle "tanti affetti, tante persone care e una bella esperienza da arbitro della...Nel resto d'Europa nei principali campionati dalla Ligue 1 alla Bundesliga con Dortmund e Bayern Monaco in campo allaed FA Cup fino alla Liga dove spicca l'incontro casalingo del ... Premier League, il programma del 15° turno: spiccano Tottenham-Liverpool e Chelsea-Arsenal Rafael Leao del Milan è sempre più al centro di voci di calciomercato. Il contratto in scadenza nel 2024 mette il Diavolo nella condizione di trovare assolutamente un’intesa per il rinnovo o un accord ...Dopo Unai Emery, che ha lasciato a stagione in corso il Villarreal per andare all'Aston Villa, un altro allenatore spagnolo trova una panchina in Premier League. Si tratta di Julen Lopetegui, ...