Premier League | Haaland al 94' vale il 2-1 City | ottovolanti Brighton e Leeds LIVE Everton-Leicester 0-0

MANCHESTER (Inghilterra) - Nonostante l'errore di Joao Cancelo , che al 26' vanifica il vantaggio realizzato dieci minuti prima da Julian Alvarez rimediando un cartellino rosso per un fallo in area ...... impegnato domani alle 13 in casa del Chelsea in uno dei big match del 15° turno di(l'altro è Tottenham - Liverpool alle 17.30 italiane). Gross nel finale regala la seconda vittoria di fila ...Il Manchester City vince con il Fulham e si prende la vetta (momentanea) della Premier ma per Guardiola è stata una gara dalle mille emozioni ...I Citizens con un uomo in meno riescono a passare 2-1 sul Fulham grazie a un rigore del norvegese al 95’ e sorpassano l’Arsenal, vince anche ...