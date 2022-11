Ponte sullo Stretto | per Sicilia e Calabria un ventaglio di nuove opere

(Di sabato 5 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Non solo il collegamento dellaal resto d'Italia e all'Europa. Del progetto per la realizzazione deldi Messina fa parte una rete di 40 chilometri di collegamenti stradali e ferroviari su entrambi i versanti, destinata a valorizzare i territori e lo sviluppo economico di.Anche per discutere di questo il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, incontrerà martedì prossimo proprio i presidenti dellae della, Roberto Occhiuto e Renato Schifani, col proposito comune di stringere i tempi sul cantiere del. Le due Regioni, del resto, avevano già sottoscritto il progetto preliminare nel 2003, e dato pareri positivi nelle Conferenze dei Servizi sul ...

