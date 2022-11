Pattinaggio artistico | Grand Prix de France | Guignard Fabbri trionfano nel libero

(Di sabato 5 novembre 2022) Nella seconda giornata deldediin corso ad Angers è arrivata la prima vittoria in carriera in una competizione di questo livello per la coppia italiana di danza composta da Charlènee Marco. Dopo aver terminato la prova della danza ritmica al comando della classifica provvisoria, il duo italiano ha ottenuto il miglior punteggio anche nella danza libera conquistando così il loro primo titolo dele ipotecando la qualificazione alle Finali di Torino di inizio dicembre. Nelhanno superato la coppia canadese Fournier Beaudry / Sorensen, che si è classificata al secondo posto, mentre sul gradino ...

Nota di merito infine per il sudcoreano Sihyeong Lee che, dopo uno short complicato, ha guadagnato un positivo secondo libero valutato 166.08 (90.09, 75.99) per 242.62, valido per la quarta piazza ...Una grande vittoria per tutto ilitaliano. Un argento che racchiude il grande cuore, la perseveranza e gli enormi sacrifici, che questi giovani salentini hanno affrontato e ... Pattinaggio artistico: Adam Siao Him Fa trionfa al Grand Prix De France! Secondo posto per Yamamoto Pattinaggio di Figura da storia a Montpellier. Sino ad ora l’Italia fa tre podi nel circuito Era attesa ed è arrivata una storica vittoria per l’Italia nella seconda e ultima giornata del “Grand Prix ...Lorenzo Tommasi, ragazzino di 16 anni, di Torchiarolo in coppia con la 15enne Anna Giulia Calabrese, con l’Asd Sandomenico Savio di Lecce, hanno vinto la medaglia d'argento ai mondiali che si sono dis ...