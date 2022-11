Paredes e la montatura attorno a lui | la Juventus trema al solo pensiero

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 5 novembre 2022) Leandroè un giocatore che alla Juve non ha ancora avuto modo di mostrare il suo reale talento e su di lui crescono e non pochi dubbi. Quando si acquista un giocatore di prima fascia la speranza che possa immediatamente entrare nel giro della prima squadra, con questi che potrebbe in qualche modo rivoluzionare per sempre la stagione, ma purtroppo Leandrosembra ancora ben lontano dal poter essere quello ammirato in passato. LaPresseSembrava davvero fondamentale per lariuscire ad acquistare un giocatore delle calibro di Leandro, con l’argentino che aveva dimostrato già il suo grande talento in Italia con le maglie di Empoli e Roma. Stiamo parlando infatti di un giocatore che ha sempre avuto nella capacità di impostare il gioco uno dei suoi cavalli di battaglia, dimostrando costantemente ...