(Di sabato 5 novembre 2022) Città del Vaticano, 5 nov. - (Adnkronos) - "Dice Gesù – esistono conflitti, oppressioni e inimicizie. Di fronte a tutto ciò la domanda importante da porsi è: che cosa fare quando ci troviamo a vivere situazioni del genere? La proposta di Gesù è sorprendente, ardita, audace. Egli chiede ai suoi il coraggio di rischiare in qualcosa che sembra apparentemente perdente. Chiede disempre, fedelmente,, nonostante tutto,dinanzi ale al". Lo ammonisce ilcelebrando la messao stadio del Bahrein alla presenza di oltre 28 mila partecipanti. "La semplice reazione umana ci inchioda all'«occhio per occhio, dente per dente», ma ciò significa farsi giustizia con le stesse armi delricevuto. Gesù osa ...

La Svolta

... cheFrancesco ha da tempo definito come guerra mondiale a pezzi, va in frantumi l'illusione ... in primis l'ONU, che non mantiene alcuna reale capacità dii conflitti che nascono per ...... le commissioni d'inchiesta che serviranno a niente ma già vogliono. E il Pd va ... Max Del, 29 ottobre 2022 Ultimo'ora: Papa: 'disinnescare catena male, rimanere nell'amore anche davanti a nemico, disarmare violenza' Condividi questo articolo:Città del Vaticano, 5 nov. – (Adnkronos) – “Dice Gesù – esistono conflitti, oppressioni e inimicizie. Di fronte a tutto ciò la domanda importante da porsi è: che cosa fare qu ...“ Il potere di Cristo è l’amore. E anche a noi Egli conferisce lo stesso potere, il potere di amare, di amare nel suo nome, di amare come ha amato Lui. In modo incondizionato. Amare sempre e amare tut ...