Paola Minaccioni è sposata? Cosa sappiamo sul marito | la vita privata

(Di sabato 5 novembre 2022) Torna, come ogni sabato che si rispetti, l’appuntamento con Verissimo. E tra gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin anche l’attrice e comica, che forse per la prima volta si racconterà a cuore aperto. Noi, infatti, la conosciamo come un grande professionista, masi nasconde dietro il personaggio? E sulla suasulladiè una nota attrice, nata a Roma nel 1971. Ha 49 anni ed è figlia di Roberto, massaggiatore attivo nella Capitale.che si è da sempre, fin da piccola, appassionata al mondo dello ...

Inoltre, il momento difficile di Federico Lauri , in arte Federico Fashion Style e la simpatia dell'attrice comica. Infine, in studio, la vita e la carriera di Enrica Bonaccorti e l'...Non mancano le interviste a tanti personaggi dello spettacolo, dalla cantante Ornella Vanoni agli attori Francesco Montanari e, fino alla giovane regista Francesca Samani che ha ...La simpatia dell’attrice comica Paola Minaccioni sarà al centro della puntata di oggi di Verissimo , il salotto televisivo di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...