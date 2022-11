Pallanuoto | World League 2022 | il Setterosa travolge la Nuova Zelanda e vola in finale per il quinto posto

(Di sabato 5 novembre 2022) Dopo due sconfitte di misura con Olanda e Stati Uniti, che sono costate purtroppo la possibilità di giocarsi il podio, torna alla vittoria ilnelle Super Final diin quel di Tenerife (Spagna). Le azzurre guidate da Carlo Silipo si impongono per 13-5 sullae domani disputeranno la finalina per ilnella manifestazione contro la vincente del match tra Australia e Canada. Partita senza storia, con la squadra tricolore nettamente favorita e con un tasso tecnico superiore rispetto alle oceaniche. Già nella prima metà di gara la contesa era chiusa con un margine di tre reti in favore delle azzurre che si è andato ad ampliare successivamente. Italia-13-5 Italia: Condorelli , ...

C'è delusione. Il mancato aggancio alle semifinali lascia l'amaro in bocca. Dopo la sconfitta contro l'Olanda si sapeva che contro gli Stati Uniti sarebbe stata necessaria una vera impresa, ma la ......55 - Rai Play 1 ( GUARDA LA DIRETTA )League femminile: Semifinale 1 (diretta) da Santa Cruz de Tenerife [Spagna] Telecronaca: Dario Di Gennaro - Commento: Francesco Postiglione ore ...Tenerife, 4 nov. - (Adnkronos) - Non bastano cuore, grinta, spregiudicatezza e una prestazione quasi perfetta contro la squadra più forte del mondo. Il Setterosa va ad un passo dall'impresa ma viene..