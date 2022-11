Padel | l' Italia femminile è bronzo mondiale con Roberta Vinci - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Le azzurre confermano il terzo posto del 2021 e conquistano un altro podio, battuto il Belgio nella finalità: in campo anche l'ex ...Qui le due nostre portacolori hanno vinto con un nettissimo 6 - 2 6 - 1 in 45 minuti di gioco e hanno consegnato all'il punto del trionfo finale.Le azzurre confermano il terzo posto del 2021 e conquistano un altro podio, battuto il Belgio nella finalità: in campo anche l’ex tennista ...Torna a calcare il taraflex della Superlega la Sir Safety Susa Perugia. Tutto pronto a Pian di Massiano per la sesta giornata di campionato con i Block Devils che sfidano domani sera l’Allianz Milano.