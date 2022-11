Pacifisti contro Letta contestato | abbraccia Landini e abbandona la piazza

(Di sabato 5 novembre 2022) Al corteo per la pace in Ucraina di Roma alcuni militanti lo accusano di aver distrutto il partito.ad HuffPost: "Sono contestazioni naturali. Ma dove si chiede la pace noi ci siamo". Poi, però, se ne va

"Non lascio la pace in mano a Conte e aiequidistanti. Due settimane fa sono andato a ... come sempre abbiamo fatto, per una grande manifestazione del popolo della pace,l'escalation ...... anzi è dal tempo di Piazza Maidan che cerca instancabilmente di suscitare una guerrala ... con buona pace dei falsi e sedicentiche oggi sono scesi in Piazza a supportare uno degli ...Al corteo per la pace a Roma alcuni militanti lo accusano di aver distrutto il partito. Letta ad HuffPost: "Sono contestazioni naturali. Ma dove si ...“La mia presenza è di coerenza. Sono da sempre pacifista, da sempre contro ogni guerra. Siamo contro questa guerra assurda, contro l’invio delle armi, contro l’aumento dei prezzi. Solo i popoli posson ...