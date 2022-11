Tiscali Notizie

Così il co - portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo, a margine della manifestazione per ladi Roma."Le decine e decine di migliaia di persone che sono ...... già nel nome, 'Slava Ukraini' (gloria all'Ucraina), e nella parola d'ordine: 'Lanon è la ... DA DRAGHI AI PACIFISTI Letta marcerà nella capitale, assieme a Conte, ad Angeloe a Nicola ... Pace, Bonelli: manifestazione di Calenda solo per visibilità Roma, 5 nov. (askanews) - "Calenda sembra il personaggio del film Ecce Bombo di Nanni Moretti: mi si vede di più se vengo o no Ecco questo è il 'personaggio' Carlo Calenda, che non riesce ad uscire d ...Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Calenda sembra il personaggio del film Ecce Bombo di Nanni Moretti: mi si vede di più se vengo o no Ecco questo è il 'personaggio' Carlo Calenda, che non riesce ...