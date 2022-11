Ornella Muti come non l' avete mai vista | la foto inedita con l' attore più grande di Hollywood

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 5 novembre 2022) La star del cinemaha stupito tutti con uno scatto che la ritrae in compagnia di uno degli attori più grandi al mondo. Tra le protagoniste della storia del cinema italiano non possiamo non parlare di, musa ispiratrice dei registi italiani più grandi mai esistiti. Laancora oggi continua ad essere molto attiva sui social network con il suo profilo Instagram e anche grazie a sua figlia Naike Rivelli. Solo qualche mese fa l'abbiamosul palcoscenico del Festival di Sanremo al fianco di Amadeusco-conduttrice all'Ariston. Proprio in occasione del Festival laha raccontato ilrapporto con attori e registi con cui ha lavorato. Negli anni scorsiè stata anche ...