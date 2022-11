(Di sabato 5 novembre 2022) Nei giorni in cui tiene banco il decreto anti-, è arrivata la sentenza del tribunale di Grosseto per un altro party illegale svoltosi nel 2016 in Toscana

ilGiornale.it

Ovvero "Nel 1994 i Desert Storm, un collettivo britannico di techno,unnel centro di Sarajevo, mentre ancora i cecchini sparavano dai tetti dei palazzi. Fu il primo tentativo di ...Ovvero "Nel 1994 i Desert Storm, un collettivo britannico di techno,unnel centro di Sarajevo, mentre ancora i cecchini sparavano dai tetti dei palazzi. Fu il primo tentativo di ... Organizzarono un rave, ma il giudice li assolve: solo una multa da mille euro Il rave party di Modena continua a far discutere, anche per gli sviluppi sul piano normativo che ne stanno scaturendo. Non si trattava però di un unicuum a livello italiano, perlomeno per quel che ...Pierfrancesco Pacoda, professore al Dams, analizza il fenomeno allargando lo sguardo a quanto succede negli altri paesi: «La scommessa è portarli dall’illegalità alla cultura» ...