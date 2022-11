Opta | Osimhen è il miglior marcatore nigeriano nella storia della Serie A

(Di sabato 5 novembre 2022) Con il gol segnato questa sera all’Atalanta, l’attaccantedel Napoli, Victor, ha superato Simy, diventando ilA. Una statistica segnalata dasu Twitter.si sta rivelando sempre più prezioso per il Napoli di Luciano Spalletti, che resta imbattuto in campionato e porta a casa la nona vittoria consecutiva inA. 32 – Victor(32) ha superato Simy (31), diventando ilA. Traguardo.#AtalantaNapoli ...

I record più vicini della 13ª giornata: Osimhen può diventare nigeriano più prolifico della storia della Serie A. Carlo Alvino ha parlato delle possibili scelte di Luciano Spalletti contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini nel match delle ore 18. Non solo Osimhen: il Napoli ha il record di doppiette in Serie A.