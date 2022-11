O si va a messa o si sta a casa Bersani si scatena contro Piantedosi

(Di sabato 5 novembre 2022) Passa la linea dura del governo sull'immigrazione: Matteonon intende far sbarcare in Italia ong battenti bandiere straniere. Una scelta che non piace a Pier Luigi, che ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, si è espresso così: "Io vorrei dire al ministro che o si va ao si sta a, qui bisogna seguire una linea". Ecco che poi nella puntata di venerdì 4 novembre si spiega: "I migranti a bordo di una ong con bandiera tedesca devono chiedere asilo alla Germania, questa è una linea. Ma questo non mi pare un affare, meglio parlare di ripartizione". Di un altro parere Alessandro Sallusti: "Non credo che l'Italia non voglia fare l'accoglienza, ma credo che non siamo un bancomat. Ci devono essere delle regole condivise con l'Europa. È ovvio che queste sono provocazioni, la nave tedesca che ...

Oltre 20mila i fedeli presenti alla- Muolo Gioia per gli occhi e per le orecchie questo ... Ma la lingua che piùa cuore al Papa è quella del Vangelo. E lui la declina nell'omelia pronunciata ...... a partire dalla resistenzain atto contro l'invasione russa - continua Notarstefano, che ... noi stessi come Ac abbiamo potuto percepire il suo dolore per quantoaccadendo nelle occasioni in ...Due gol consecutivi in partite diverse non li segnava da tre anni. All'epoca (2019) Zaniolo ne mise in fila addirittura quattro facendo centro in Europa League contro il Borussia ...Francesco nell'omelia della messa celebrata oggi al National Stadium: bisogna "spezzare la spirale della violenza". "La vera sfida è imparare ad amare tutti, anche il nemico". Poi sui migranti invita ...