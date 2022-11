Nuove armi russe per l’Algeria

(Di sabato 5 novembre 2022)è in procinto di firmare un importante contratto con la Russia per la fornitura didi valore compreso tra i 12 e i 17 miliardi di dollari, secondo quanto riportato da Africa Intelligence e da Rt Russia. Le indiscrezioni trapelate ai media riferiscono che sono in corso negoziati per un accordo quadro sulle InsideOver.

RaiNews

'Riguardo alledecisioni dell'amministrazione americana su forniture aggiuntive diall' Ucraina, vorrei sottolineare che i nostri cosiddetti partner continuano con una politica sbagliata ...A differenza del presidente del M5s Giuseppe Conte , sceso in piazza per ribadire la sua contrarietà all'invio diall'Ucraina, Letta insiste sulla linea finora tenuta dal suo partito: " La ... Marcia per la Pace: "Siamo in centomila". Conte: no a nuove armi a Kiev senza passare dal Parlamento «Giuseppe Conte dice che "non mi devo azzardare" a un nuovo invio di armi senza passare dal Parlamento. Conte può stare sereno, il Ministero, non il Ministro (che non dispone delle istituzioni né dell ...Roma, 5 novembre 2022, (Ansa) - E' partito da piazza della Repubblica e ha raggiunto Piazza San Giovanni il corteo della manifestazione per la pace a Roma. In apertura lo striscione Europe for Peace p ...