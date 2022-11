Nuoto | Nico Sapio 2022 | Lorenzo Mora da record italiano nei 100 dorso | Ciampi e Cerasuolo al top | Razzetti fa doppietta

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) Buoni segnali. Ultima giornata di gare alla Sciorba di Genova per l’edizionedel Trofeo. Nella piscina da 25 metri ligure un meeting importante per verificare la condizione e anche per permettere ad alcuni atleti del gruppo azzurro di ottenere il tempo limite per i Mondiali in vasca corta di scena a Melbourne dal 13 al 18 dicembre. Da sottolineare che negli Assoluti a Riccione del 10-11 novembre sarà possibile ottenere gli ultimi pass. Una spedizione in Australia di cui faranno parte i medagliati mondiali a Budapest ed europei a Roma. Fatta questa doverosa premessa, raccontiamo cosa ha realmente colpito. Pronti, via e nei 400 stile libero uomini Matteoha vinto e ottenuto il crono per la rassegna iridata: 3:37.86 per lui, facendo meglio del 3:38.59 richiesto. Un tempo che vale anche il primato ...