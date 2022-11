Nunzia De Girolamo e lo sfottò a Boccia | «Gli ho cantato “Bella Ciao” in cucina dopo il voto»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 5 novembre 2022) Tra moglie e marito non mettere il dito. Se la vedono tra loro e magari fanno sorridere per quel piccoloche in molti hanno fatto all’indomani delle elezioni.Deè ospite di “Un giorno da pecora”, il programma di Radio Radio 1. Parla di politica, ma racconta anche un aneddoto sul suo rapporto con Francesco. E cioè su quel matrimonio tra un esponente del Pd e una esponente di Forza Italia che ha fatto tanto parlare sui social.Dee le telefonate di Silvio Berlusconi Parte dell’ipotesi di riaffacciarsi in politica. «Non sento Berlusconi da tempo», dice la De. «mMi ha chiamato a Ferragosto per farmi gli auguri e poi mi ha telefonato quando sono stata assolta al processo». La politica attiva è dietro l’angolo? «Potrei ...