Novara | 17enne muore travolto da un treno mentre fugge dai carabinieri

(Di sabato 5 novembre 2022) Con l'aiuto di un complice, un 22enne algerino, poco dopo la mezzanotte, la vittima aveva mandato in frantumi il vetro e forzato le sbarre della porta posteriore di una farmacia, facendo scattare l'...

Il giovane, insieme al suo complice 22enne, ha tentato di entrare in una ...Con l'aiuto di un complice, un 22enne algerino, poco dopo la mezzanotte, la vittima aveva mandato in frantumi il vetro e forzato le sbarre della porta posteriore di una farmacia, facendo scattare l'...Tragedia nella notte lungo nel Novarese, Un ragazzo di 17 anni inseguito dai carabinieri dopo un tentato furto è stato travolto e ucciso da un ...Il 17enne di origine magrebina, clandestino e senza fissa dimora, con un complice aveva mandato in frantumi il vetro e forzato le sbarre della porta posteriore di una farmacia, facendo scattare l'alla ...