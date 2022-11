Nordio | decreto anti rave segnale di legalità | ma si può perfezionare Proteste a Milano

(Di sabato 5 novembre 2022) Per il ministro della Giustizia Carlo, ilè «undi ferma e severa» e il diritto a manifestare «non c'entra nulla», ma - spiega in un’intervista a Repubblica...

Per il ministro della Giustizia Carlo, ilanti rave è "un segnale di ferma e severa legalità" e il diritto a manifestare "non c'entra nulla", ma - spiega in un'intervista a Repubblica - "può essere perfezionato". Condivide ...... che come ricordato oggi dal ministro della Giustizia Carlopotrà essere perfezionato dal Parlamento. Meloni e ilanti - rave: "Non siamo più la Repubblica delle Banane" Le critiche di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo Meloni, news. Premier: 'Con Nadef 30 mld per caro energia fino al 2023'. LIVE ...Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio interviene sulla norma anti rave party, emanata dal Governo Meloni: le sue parole.