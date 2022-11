Non solo lo stop di Kvaratskhelia | l’Atalanta avrà altri tre vantaggi contro il Napoli

(Di sabato 5 novembre 2022) Uno dei big match di questo 13^ turno di Serie A è sicuramente quello che al Gewiss Stadium di Bergamo vedrà l’unal’altra Atalanta e. I partenopei vogliono mantenere la testa della classifica provando ad aumentare il distacco dalle inseguitrici. I partenopei dovranno affrontare la sfida con l’handicap di non avere a disposizione. L’esterno georgiano ha infatti accusato un acuto dolore lombare e pertanto non prenderà parte alla sfida. Eppure, nonostante questa notizia, l’edizione odierna del Corriere dello Sport, rivelatrea disposizione per questo delicato incon ildi Luciano Spalletti. FOTO: Getty – Gasperini Atalanta Atalanta, ...

la Repubblica

... uno scatto da Ferrari: da zero a cento in una manciata di secondi, anche sesarebbe corretto ... Sensazione che si è ripetuta a Lecce, anche seper uno spezzone: passaggio a innescare la magia ...La sua casa è stata perquisita e sono stati sequestrati computer e telefonino, che hanno rivelatotracce della frequentazione con le ragazze ma anche che a volte a fare da tramite era la ... Non solo metropoli, la mobilità sostenibile passa per i piccoli centri Sta per cominciare la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022 (COP27) a cui parteciperà anche un’Italia che dovrebbe ...I possessori dei vecchi Samsung Galaxy S10 certo non si aspettavano un nuovo passo in avanti software per il loro dispositivo in questo mese di novembre. Eppure è partita la distribuzione di un corpos ...