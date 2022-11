Nel Mediterraneo arriva il sottomarino dell' apocalisse | strapieno di bombe nucleari

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 novembre 2022) IlUss Rhode Island èto nel Mar. Non si tratta di un mezzo qualunque, ma di uno dei più grandi strumenti di deterrenza atomica in mano agli Stati Uniti. Come rivela Repubblica è giunto a Gibilterra e a bordo ospita 24 missili intercontinentali Trident II, in grado di colpire a 18mila chilometri di distanza a una velocità di 29mila chilometri orari, con ogni razzo che può sganciare fino a quattordici testate. Il quotidiano lo definisce uno dei “cavalieri”: un solosu cui dovrebbero essere presenti tra 150 e 200atomiche. “Poiché può navigare per mesi in immersione senza venire scoperto, la scelta di mostrarlo testimonia la volontà americana di lanciare un segnale alla ...