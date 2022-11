Nba | Dallas - Toronto 111 - 110 | highlights

Sky Sport

La sintesi della vittoria 1110 - 110 deiMavericks contro i Toronto Raptors: decisivo Luka Doncic con 35 ...... il greco Giannis Antetokounmpo ha ottenuto la 3 0/a tripla doppia della sua carriera in(26 ... A, Luka Doncic ha continuato il suo recital segnando 30 punti per i Mavericks che hanno battuto ... NBA, i risultati di oggi: i Lakers battono Zion all'OT, partenza da record per Doncic La partita tra Toronto Raptors e Dallas Mavericks finisce con il minimo scarto. I Mavs la portano a casa con un punteggio di 111 a 110, ottenendo la quinta vittoria in stagione. Oltre al solito Luka D ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Alle prese con lo spinoso caso Irving, l'ennesimo provocato da questo dis ...