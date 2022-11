La Stampa

Secondo una stima dell'Economist, nel caso in cui i prezzi globali del petrolio restino sotto i 90 dollari, la Russia nel 2023 intascherà 169 miliardi di ......25 Rispetto ad alcuni giorni fa, non è cambiata di una virgola la situazione delle tredelle ... Tutti sanno che si rischia la vita, ma non ci sono. Tra le 572 persone c'è anche un ... Navi alternative, battelli cinesi e indiani: ecco come la Russia aggirerà il tetto al prezzo del petrolio Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Non c'è terra all'orizzonte per le tre navi Ong bloccate tra Malta e la costa siciliana poco fuori dalle acque territoriali italiane in attesa di un porto sicuro.