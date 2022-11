Napoli | no Kvara? Ci pensa Osimhen | Atalanta ribaltata | la fuga continua

(Di sabato 5 novembre 2022) No? No problem, ciVictor. Il capocannoniere della Serie A ha letteralmente trascinato ilnello scontro diretto a Bergamo. Vincendo con lo scontro diretto con la seconda in classifica gli azzurri sono volati momentaneamente a +8: unaclamorosa, inevitabile alla luce dell'imbattibilità lunga 13 partite (11 vittorie e 2 pareggi). Stasera il Milan avrà la possibilità di scavalcare l'e di tornare a -6, ma prima dovrà battere lo Spezia, che suscita brutti ricordi legati alla passata stagione. Per quanto riguarda il, altra prestazione di spessore assoluto: stavolta la squadra di Spalletti ha saputo soffrire e recuperare una situazione sfavorevole, dato che dopo nemmeno 20 minuti si era ritrovata sotto 1-0 per un rigore ...

basta poco per cominciare a pensare male. È un riflesso pavloviano, talvolta non privo di dubbi fondati o quantomeno con un loro fondamento storico. Ma nemmeno l'uno - duepiù moglie ...Se anche senzailriesce a vincere ed è il quarto scontro diretto conquistato in trasferta dopo quelli con Lazio, Milan e Roma bisogna inchinarsi davanti alla squadra di Spalletti anche in una ...StampaLa squadra di Spalletti passa anche a Bergamo e vola a +8 sull’Atalanta. Dopo il quarto d’ora Lookman sblocca su rigore (assegnato dopo l’on field review), ma Osimhen ristabilisce subito l’equil ...Primo tempo bellissimo chiuso con il Napoli in vantaggio per 2-1: l'Atalanta sbatte sulla traversa e si arrende alla capolista ...