Napoli | De Laurentiis esulta ancora dagli States | 'Squadra straordinaria!' FOTO

...infatti nell'inchiesta sulle false fatturazioni della Procura di. I pm partenopei hanno chiesto pene severe per diversi dirigenti molto noti del calcio italiano: da Galliani a De. ...Calcio - Regalo speciale per Aurelio De, Luciano Spalletti e Victor Osimhen da parte di un tifoso napoletano in trasferta a Bergamo che in passato ha già omaggiato altri ..."Un Forza Napoli Sempre dall’America per una squadra straordinaria!". Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis esulta e fa i complimenti agli azzurri su Twitter dopo la vittoria di Bergamo ...StampaLa squadra di Spalletti passa anche a Bergamo e vola a +8 sull’Atalanta. Dopo il quarto d’ora Lookman sblocca su rigore (assegnato dopo l’on field review), ma Osimhen ristabilisce subito l’equil ...