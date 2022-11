Napoli da sogno | Ostigard resta in mutande in campo | il video virale che fa impazzire i tifosi

(Di sabato 5 novembre 2022) Nona vittoria di fila. Sempre più capolista solitario: ilnon si ferma più e vince in rimonta anche in casa dell' Atalanta . Tutto ciò vale un incredibile spogliarello in. Quello che è ...

Quello che è successo al termine di Atalanta -, quando il difensore azzurro Ostigard ha salutato i tifosi sotto la curva del Settore Ospiti del Gewiss Stadium. Il difensore delha ...Anche senza Kvaratskhelia ilvince: 2 - 1 in rimonta all'Atalanta a Bergamo e +8 sulla Dea. Orobici in vantaggio al 19' grazie al rigore realizzato da Lookman, poi il pareggio al 23' con un gran colpo di testa di Osimhen e ...Nona vittoria di fila. Sempre più capolista solitario: il Napoli non si ferma più e vince in rimonta anche in casa dell'Atalanta. E proprio al termine di Atalanta-Napoli ...Il Napoli commenta sul proprio sito ufficiale la bella vittoria contro l'Atalanta: "Gli Atleti Azzurri d’Italia sono quelli del Napoli che risalgono, sorpassano, vincono a Bergamo e allungano prepoten ...