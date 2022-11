Nadef | Meloni | “30 miliardi contro il caro bollette”

(Di sabato 5 novembre 2022) “Per il 2023 abbiamo fatto un scelta importante. Nellaabbiamo previsto un indebitamento netto al 4,5% che poi va a calare fino al 3% nel 2025, e questo ci consente di liberare 22- 23che ugualmente intendiamo usare in via esclusiva per ilenergia. In totale, con laindividuiamo 30per ilenergia fino al 2023”, a dirlo in conferenza stampa è la presidente del Consiglio Giorgia, illustrando la, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, che ieri sera ha avuto il bollino verde del governo. “Noi riusciamo, per il 2022, a liberare grazie all’extragettito” dell’Iva e a un “terzo trimestre favorevole, circa 9e mezzo che la prossima settimana vorremmo utilizzare ...

L'impostazione dellaè dunque ispirata alla cautela, come ha voluto sottolineare anche la Commissione Ue ieri, 24 ore dopo l'incontro dellacon Ursula von der Leyen: il governo italiano ...1 - 2 miliardi di metri cubi di gas che diventano 1000 - 2000. Il 24 novembre posticipato al 24 febbraio. Dopo il consiglio dei ministri dedicato alla, la presidente del Consiglio Giorgiaè intervenuta in conferenza stampa lasciandosi sfuggire un po' di confusione sui numeri delle misure e sulle date dei prossimi appuntamenti europei. ...In arrivo oltre 30 miliardi contro il caro-energia, circa 9,5 già utilizzabili la prossima settimana. Questo il risultato del primo Cdm su materie economiche che ha ieri dato via libera alla Nadef . U ...