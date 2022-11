Il Sannio Quotidiano

Nellail pil dovrebbe attestarsi nel 2023 a +0,6% e l'indebitamento netto al 4,5% del ... e il segretario del partito di Largo del Nazareno, Enricoha definito il provvedimento "aberrante" ...Sul tavolo del Cdm ci saranno la Nota di aggiornamento al Def () e il decreto per il riordino ... Ore 10:32 - 4 novembre,: accanto a chi è impegnato per sicurezza Italia "Accanto alle donne e ... **Nadef: Letta, ‘da Meloni annunci, promesse e aumento deficit e debito, Italia meno sovrana’** FOGGIA, 05/11/2022 - (ansa) Conferenza stampa della premier Giorgia Meloni al termine del Cdm. "Per il 2023 abbiamo fatto un scelta ...Il Consiglio dei ministri di ieri ha dato il via libera alla Nadef e “liberato” 30 miliardi di euro da utilizzare per fermare il caro bollette ...