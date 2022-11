Muriel contro l’arbitro Mariani | storia polemica su instagram FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 5 novembre 2022) È appena terminata la partita valevole per la tredicesima giornata di campionato tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Napoli di mister Spalletti. Il match si è concluso per 1 a 2 in favore degli azzurri, che con i 3 punti guadagnati salgono a quota 35 in campionato, lasciandosi alle spalle la squadra bergamasca a quota 27 punti. Con questa vittoria il Napoli prolunga la sua striscia di risultati positivi in Serie A, arrivando a quota nove vittorie consecutive in Serie A. La prossima gara che spetterà agli azzurri di Spalletti saràl’Empoli nel turno infrasettimanale della quattordicesima giornata. Polemicheal termine del match Al triplice fischio delnon sono mancate le polemiche da parte della squadra di casa, insoddisfatta per una mancata ...