Moviola Milan-Spezia 1-0 | fuori Bennacer | dentro Tonali | LIVE NEWS

SintesiSpezia 1 - 01 Inizia il match 1 Occasione ...- Spezia chiude il sabato della 13esima giornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi racconterà live ladegli episodi arbitrali più discussi. Dirige l'incontro il signor ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...SERIE A - Gli episodi più controversi della sfida di San Siro tra Milan e Spezia, partita subito con un gol di Theo Hernandez partito in posizione regolare.