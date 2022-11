(Di sabato 5 novembre 2022)arbitraledelvalido per la 13ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

SintesiNapoli 0 - 0Inizio alle 18.00 Migliore in campo: ...Alle 18.00, il calcio d'inizio dell'anticipo di Serie A,- Napoli con Francesco Repice e Massimo Orlando. A seguire la consuetadi Filippo Grassia. Alle 20.45 il fischio d'inizio di ... Moviola Atalanta Napoli: l’episodio chiave del match Al Gewiss Stadium, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Gewiss Stadium, Atalanta e Napoli si affront ...Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto a Radio CRC durante Si gonfia la rete. "Il fuorigioco semi-automatico La tecnologia diventa fondamentale è chiaro che poi vediamo gol annullati per pochi ce ...