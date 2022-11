Motorola moto g52 nelle offerte trend di oggi 5 novembre

Leggi su optimagazine

(Di sabato 5 novembre 2022) Molto probabilmente ilG52 rappresenta uno dei migliori smartphone Android di fascia media messi in commercio dal produttore statunitense e che non ha tantissimo da invidiare rispetto ad altri modelli di gamma superiore. Si tratta di un dispositivo dotato di un sistema di fotocamere elevato con cui è possibile destreggiarsi in scatti fotografici e selfie perfetti. Quest’, sabato 5, questo straordinario device è in super sconto del 37% su Amazon, nel taglio da 6/128GB e nel colore Charcoal Grey, all’imperdibile prezzo di 186,50 euro (invece di 299,90 euro di listino). La sua disponibilità è immediata ed è venduto e spedito da terzi. Detto ciò, andiamo a dare un’occhiata alle principali caratteristiche tecniche e funzionalità. Offerta ...