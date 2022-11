MotoGp Valencia | pole di Martin Bagnaia è ottavo - Sport - Motomondiale - quotidiano net

(Di sabato 5 novembre 2022) Il pilota Ducati non corre rischi: gli bastano pochi punti per la conquista del titolo mondiale. In seconda fila il rivale Quartararo, dietro a Marquez e ...

Paura per il pilota italiano Marco Bezzecchi, caduto durante la terza sessione di prove libere del Gp didella. La sua moto, infatti, ...14.54 Nona pole position ine quinta della stagione per Jorge Martin, attualmente imbattibile sul giro secco. Seconda fila per Quartararo, terza per Bagnaia. 14.52 Di seguito la top10 delle qualifiche:VALENCIA Nell’ultimo Gran Premio dell’anno la pole position va alla Ducati di Jorge Martin, che fa il bis dopo la Malesia (dove però cadde in gara quando si trovava in testa).Terza pole position consecutiva per il madrileno, che dividerà la prima fila con Marquez e con l'altra Ducati di Miller. Quartararo sfiora la prima fila, ma chiude quarto, mentre Bagnaia è più in diff ...