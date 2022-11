MotoGP | Martin | Marquez e Miller davanti a Quartararo | gli alleati di Bagnaia per il Mondiale

(Di sabato 5 novembre 2022) Francescomolto probabilmente confidava di presentarsi alla domenica del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento deldi2022, con una situazione un po’ più comoda oppure, quantomeno, con un bilanciamento della sua moto maggiormente convincente. “Pecco”, infatti, sin dalla giornata di ieri, ha fatto fatica ad estrarre il massimo dalla sua GP22, e solamente nella FP4 ha messo in mostra qualche segnale di miglioramento con un passo gara di livello. Le qualifiche, invece, non hanno regalato un particolare sorriso al portacolori del team Ducati Factory, con una ottava posizione non trascendentale, quattro gradini indietro rispetto al suo rivale Fabio, mentre la prima fila sarà composta da Jorge, Marce Jack ...

Motorsport.com - IT

D'altronde Miller,, o anche lo stesso Quartararo, saranno tutti aggressivi, Bagnaia non credo che lo sarà. Devi sapere se il pilota con cui stai lottando se è in lotta per qualcosa oppure no, ...Ora la mente del ducatista è già proiettata verso la gara di domani: 'Sono fiducioso, anche se fino alla FP3 non ero a posto al 100%. Nella quarta sessione di prove libere, invece, ho lavorato davvero ... MotoGP | Martin: "Non vedo Fabio in lotta per la vittoria" Marc Marquez scatterà dalla prima fila nel Gran Premio di Valencia e l'obiettivo principale è salire sul podio davanti al pubblico di casa. Tuttavia, al Ricardo Tormo si decide il mondiale e il pilota ...Motomondiale – Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati di MotoGP e bentrovati con l’appuntamento dedicato alla cronaca diretta della terza e quarta sessione di prove libere e delle q ...