MotoGP GP Valencia | Rossi | “Bagnaia favorito | ma l’ultima gara è tosta”

Leggi su sportface

(Di sabato 5 novembre 2022) A dodici mesi dal suo addio alla, Valentinoè tornato ain quest’ultimo fine settimana di gare per dare il suo supporto a Pecco. Il fenomeno di Tavullia è stato ospite negli studi di Sky Sport, dove ha dichiarato: “Sulla carta la situazione è molto favorevole a ‘Pecco’. Però, deve finirla. Ho provato a parlare con lui, mi dice che è tutto a posto. Mi dice anche che dorme, ma questo è impossibile”. “E’ contratto, non è il solito ‘Pecco’, ma a noi non serve un Pecco al top – ha aggiunto – E’ una situazione un po’ difficile ma è normale stia così. Quartararo? Lui non ha niente da perdere, però a me piacerebbe molto di più essere nella posizione diche in quella di Quartararo” SportFace.