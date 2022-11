MotoGP GP Valencia 2022 | Tardozzi | “Bagnaia sotto pressione | difendersi non è facile”

(Di sabato 5 novembre 2022) “E’ chiaro che in tutto il weekend Pecco non è mai stato tra i primi, è, è normale esserlo, noi siamo tranquilli perché ha una velocità tale che può fare bene”. Lo ha detto il team manager della Ducati, Davide, commentando le qualifiche del GP didichiuse da Peccoin ottava posizione con Quartararo quarto: “Quartararo ha tutta un altro atteggiamento mentale, doversi difendere a volte è più difficile che attaccare. Pecco forse non potrà giocarsi la vittoria, l’importante è portare a casa il Mondiale”. SportFace.

Paura per il pilota italiano Marco Bezzecchi, caduto durante la terza sessione di prove libere del Gp didella. La sua moto, infatti, ...14.54 Nona pole position ine quinta della stagione per Jorge Martin, attualmente imbattibile sul giro secco. Seconda fila per Quartararo, terza per Bagnaia. 14.52 Di seguito la top10 delle qualifiche:Jorge Martin, con un giro letteralmente stratosferico, si prende la prima posizione in griglia nel Gran Premio della Comunità Valenciana, ultima prova del Mondiale MotoGP 2022. Lo spagnolo precede un ...Paolo Ciabatti, responsabile del progetto MotoGP Ducati, è l’ospite della diretta di Moto.it per commentare la giornata di qualifiche del GP della Comunità Valenciana ...